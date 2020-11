Covid, Nursing Up: Mille operatori sanitari contagiati al giorno. Campania e Lombardia le più a rischio (Di lunedì 16 novembre 2020) “La nostra indagine sindacale ha avuto inizio il 5 novembre scorso. La media e’ davvero preoccupante: ogni giorno almeno Mille operatori sanitari in più rimangono infettati. La metà sono chiaramente infermieri. Se il trend dovesse rimanere lo stesso e se cominciassimo oggi a ricalcolare il numero dei professionisti che si contagiano, arriveremmo al 15 dicembre con cifre da film del terrore. Ovvero 15mila infermieri ammalati di Covid che andrebbero aggiunti ai 10mila che già si calcolano dal 15 ottobre al 15 novembre. Davvero è questo quello che vogliamo?”. A lanciare l’allarme è Nursing Up, il Sindacato degli Infermieri Italiani con sede a Roma. Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, dichiara ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 novembre 2020) “La nostra indagine sindacale ha avuto inizio il 5 novembre scorso. La media e’ davvero preoccupante: ognialmenoin più rimangono infettati. La metà sono chiaramente infermieri. Se il trend dovesse rimanere lo stesso e se cominciassimo oggi a ricalcolare il numero dei professionisti che si contagiano, arriveremmo al 15 dicembre con cifre da film del terrore. Ovvero 15mila infermieri ammalati diche andrebbero aggiunti ai 10mila che già si calcolano dal 15 ottobre al 15 novembre. Davvero è questo quello che vogliamo?”. A lanciare l’allarme èUp, il Sindacato degli Infermieri Italiani con sede a Roma. Antonio De Palma, presidente nazionale delUp, dichiara ...

ildenaro_it : 'Se il #trend dovesse rimanere lo stesso arriveremmo al 15 dicembre con 15mila #infermieri #ammalati di #Covid, che… - GioiaLiveIt : #Gioia Coronavirus, Nursing Up, De Palma: «In Italia si ammalano oggi di covid 500 infermieri al giorno… - AcquavivaLiveIt : #Acquaviva Coronavirus, Nursing Up, De Palma: «In Italia si ammalano oggi di covid 500 infermieri al giorno - TG24info : #Focus - #Covid, Nursing Up: 'In Italia si ammalano 500 #Infermieri al giorno' - - riviera24 : Coronavirus, Nursing Up: «Ogni giorno 500 infermieri si ammalano di Covid, fermiamo questo dramma» -