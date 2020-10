Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Villaviciosa-Alto de La Farrapona: percorso, altimetria, favoriti. Tappone con 4 GPM di prima categoria! (Di sabato 31 ottobre 2020) La frazione in programma oggi alla Vuelta a España 2020, l’undicesima, è la cosa più simile a un Tappone presente nel tracciato del grande giro spagnolo. Si tratta della Villaviciosa-Alto de La Farrapona di 170 chilometri. La lunghezza è contenuta, ma lungo il percorso sono disseminate ben cinque erte. La partenza sarà in salita, dato che i primi 8,3 chilometri sono quelli dell’Alto de la Campa, il primo GPM di giornata, nonché il più facile (pendenza media del 4%). Il prosieguo del percorso è ondulato fino al chilometro 43, quando si comincerà a fare sul serio. In quel punto, infatti, inizia l’Alto de la Colladona, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) La frazione in programmaallaa España, l’undicesima, è la cosa più simile a unpresente nel tracciato del grande giro spagnolo. Si tratta dellade Ladi 170 chilometri. La lunghezza è contenuta, ma lungo ilsono disseminate ben cinque erte. La partenza sarà in salita, dato che i primi 8,3 chilometri sono quelli dell’de la Campa, il primo GPM di giornata, nonché il più facile (pendenza media del 4%). Il prosieguo delè ondulato fino al chilometro 43, quando si comincerà a fare sul serio. In quel punto, infatti, inizia l’de la Colladona, ...

SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz perde la maglia rossa: “Finale molto nervoso, Roglic era troppo forte oggi”… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic scherza: “Sono come il vino, più invecchio e più miglioro. Sono molto felice”… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, stesso tempo per Carapaz! - gruppo_compatto : La Vuelta ???? (2.UWT), Stage 10: Tris di Primoz Roglic!! Il ciclista sloveno nuovamente Maglia Rossa. - infoitsport : Vuelta a España 2020, Alejandro Valverde promette battaglia: “Roglic è il più forte della Vuelta, ma noi attacchiam… -