Usa 2020, le grandi sfide che aspettano il presidente: il cambiamento climatico

Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si vota

Il cambiamento climatico non è una sfida del futuro, ma del presente. Si tratta di un dato che è stato ripetuto un'infinità di volte, ma forse non abbastanza: secondo il rapporto stilato per le Nazioni Unite da alcuni tra i più quotati climatologi al mondo, abbiamo ancora una decina di anni per evitare che la temperatura globale superi la soglia di 1,5 gradi centigradi rispetto all'epoca industriale. Un aumento al di sopra di questa soglia potrebbe determinare l'intensificazione di fenomeni climatici estremi – siccità, incendi, alluvioni – compromettendo irrimediabilmente il nostro ecosistema e mettendo a repentaglio le basi sociali ed economiche della nostra civiltà, a partire dall'agricoltura.

