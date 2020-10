Midtjylland-Ajax: formazioni e dove vederla (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre 2020 nello Stadio MCH Arena alle ore 21:00 si disputerà la partita Midtjylland-Ajax di Champions League. Il Midtjylland si trova nel Gruppo D al 4 posto con 0 punti, nella prima giornata di Champions ha perso con L’Atalanta, e nella seconda giornata ha perso di nuovo con il Liverpool, l’Ajax si trova al 3 posto con 1 punto, nella prima giornata di Champions ha perso con il Liverpool, e nella seconda giornata ha pareggiato con L’Atalanta. Midtjylland-Ajax: quali sono le formazioni? Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All. Priske Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre 2020 nello Stadio MCH Arena alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Champions League. Ilsi trova nel Gruppo D al 4 posto con 0 punti, nella prima giornata di Champions ha perso con L’Atalanta, e nella seconda giornata ha perso di nuovo con il Liverpool, l’si trova al 3 posto con 1 punto, nella prima giornata di Champions ha perso con il Liverpool, e nella seconda giornata ha pareggiato con L’Atalanta.: quali sono le(4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All. Priske Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, ...

La Champions League vedrà sfidarsi Midtjylland-Ayax, vuoi conoscere le formazioni e le quote? scopriamolo tutti insieme nell'articolo.

