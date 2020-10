Covid, 31.758 nuovi casi e 297 morti: il bollettino del 31 ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 31 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 31 ottobre 2020. Sono 31.758 i nuovi casi, con 297 morti. È di 351.386 persone attualmente positive (+25.600), 38.618 morti (+297), 289.426 guariti (+5.859), per un totale di 679.430 casi (+31.758), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 351.386 attualmente positivi, 17.966 ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 31, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 312020. Sono 31.758 i, con 297. È di 351.386 persone attualmente positive (+25.600), 38.618(+297), 289.426 guariti (+5.859), per un totale di 679.430(+31.758), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 351.386 attualmente positivi, 17.966 ...

TgLa7 : #Covid: oggi 31.758 casi e 297 morti - MedicalScitech : RT @lucarango88: @MediasetTgcom24 ??Dati #Italia #Coronavirus #31ottobre Casi +31.758(679.430 +4,9%) Guariti +5.859(289.426 +2,07%) Decessi… - gramantovani1 : RT @EugenioCardi: 31.758 nuovi casi. #31ottobre #Covid_19 ?? - Lanf040264 : #Coronavirus, oggi 31.758 #contagi e 297 morti per #Covid. Solo in #lombardia quasi 9000 contagi. #lockdown subit… - fam_cristiana : Emergenza #COVID: 31.758 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 758 Bollettino Coronavirus, oggi 31.758 contagi e 297 morti per Covid: i dati di sabato 31 ottobre Fanpage.it Coronavirus, 31.758 nuovi contagi e 297 morti: il bollettino del 31 ottobre

Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sul Coronavirus di oggi sabato 31 ottobre 2020. Sono stati registrati, nelle ultime ventiquattro ore, 31.758 nuovi casi (totale 679.430 ...

Virus, in Italia 31.758 casi e 297 decessi

Aumentano ancora i contagi per Covid-19 in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l'incremento delle vittime è di 297 in 24 ore. Nuovo record di tamponi effettuati in ...

Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sul Coronavirus di oggi sabato 31 ottobre 2020. Sono stati registrati, nelle ultime ventiquattro ore, 31.758 nuovi casi (totale 679.430 ...Aumentano ancora i contagi per Covid-19 in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l'incremento delle vittime è di 297 in 24 ore. Nuovo record di tamponi effettuati in ...