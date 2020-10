Convocati Spezia Juventus, la lista di Pirlo: c’è Ronaldo, sorpresa Chiellini (Di sabato 31 ottobre 2020) Convocati Spezia Juventus – A 24 ore da Spezia Juve, Andrea Pirlo dirama i Convocati! Dopo la brutta partita col Barcellona, la Juve deve tornare a vincere. Buone notizie per Pirlo, torna Cristiano Ronaldo mentre ancora ko Chiellini e De Ligt. Per quanto riguarda Alex Sandro si dovrà aspettare dopo la sosta. Convocati Spezia Juventus, la lista di Pirlo Ecco di seguito la lista dei Convocati diramata poco fa da Andrea Pirlo sui canali social della Juventus! Torna tra i Convocati Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Infortunio De Ligt, ci siamo! ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020)– A 24 ore daJuve, Andreadirama i! Dopo la brutta partita col Barcellona, la Juve deve tornare a vincere. Buone notizie per, torna Cristianomentre ancora koe De Ligt. Per quanto riguarda Alex Sandro si dovrà aspettare dopo la sosta., ladiEcco di seguito ladeidiramata poco fa da Andreasui canali social della! Torna tra iCristiano. Leggi anche: Infortunio De Ligt, ci siamo! ...

Cittadella-Spezia, i convocati di Italiano: Sala e Acampora si aggiungono agli indisponibili. I convocati. C'è Ronaldo, assente Chiellini. In attacco spazio a Dybala e Morata. Chiellini ancora fuori

Se anche questo test sarà negativo sarà a disposizione per la gara contro lo Spezia. Se Ronaldo sarà a disposizione giocherà titolare e Dybala partirà dalla panchina. 11:33 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER ...

Juventus, Pirlo: "Ronaldo viene con noi a La Spezia, ma non sarà titolare"

Chiellini invece non è convocato: proseguirà il suo lavoro di recupero". "Dybala non al 100%" A prescindere dai problemi di infermeria, i campioni d'Italia hanno un solo obiettivo contro lo Spezia: ...

