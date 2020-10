Celiachia, da domani niente più ricette cartacee: ecco cosa cambia per l’acquisto degli alimenti specifici (Di sabato 31 ottobre 2020) Da domani nel Lazio si passerà dalle ricette in forma cartacea alla dematerializzazione delle modalità per l’acquisto di prodotti alimentari specifici per i celiaci. Le nuove modalità richiedono un codice Celiachia, un PIN numerico che la ASL rilascia all’assistito, da utilizzare insieme alla Tessera Sanitaria.Tessera Sanitaria e codice Celiachia, che sostituiranno i buoni cartacei, serviranno ad acquistare i prodotti alimentari specifici per celiaci, nelle farmacie, nei negozi specializzati, nelle para-farmacie, nei supermercati autorizzati, semplificando molto la vita ai pazienti affetti da Celiachia compresa la variante della Dermatite erpetiforme. In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Danel Lazio si passerà dallein forma cartacea alla dematerializzazione delle modalità per l’acquisto di prodotti alimentariper i celiaci. Le nuove modalità richiedono un codice, un PIN numerico che la ASL rilascia all’assistito, da utilizzare insieme alla Tessera Sanitaria.Tessera Sanitaria e codice, che sostituiranno i buoni cartacei, serviranno ad acquistare i prodotti alimentariper celiaci, nelle farmacie, nei negozi specializzati, nelle para-farmacie, nei supermercati autorizzati, semplificando molto la vita ai pazienti affetti dacompresa la variante della Dermatite erpetiforme. In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la ...

CorriereCitta : Celiachia, da domani niente più ricette cartacee: ecco cosa cambia per l’acquisto degli alimenti specifici - sissiago : RT @SaluteLazio: Da domani nel Lazio si passerà dalle ricette in forma cartacea alla dematerializzazione delle modalità per l'acquisto di p… - CanettiQueen : RT @SaluteLazio: Da domani nel Lazio si passerà dalle ricette in forma cartacea alla dematerializzazione delle modalità per l'acquisto di p… - SaluteLazio : Da domani nel Lazio si passerà dalle ricette in forma cartacea alla dematerializzazione delle modalità per l'acquis… -

Ultime Notizie dalla rete : Celiachia domani Sanità, prodotti per celiaci: da domani nel Lazio ricette dematerializzate ciociariaoggi.it Celiachia, le informazioni sulla sostituzione dei buoni cartacei nel Lazio

In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la tessera sanitaria in un lettore e digitare il codice celiachia ricevuto dalla propria Asl ...

D'Amato "Semplifichiamo vita celiaci con i buoni digitali"

"Con i buoni digitali che partiranno da domani si semplifica la vita alle persone affette da celiachia che così potranno avere un'ampia scelta dei prodotti e soprattutto eliminare i buoni ...

In fase di acquisto dei prodotti, sarà sufficiente recarsi in cassa, inserire la tessera sanitaria in un lettore e digitare il codice celiachia ricevuto dalla propria Asl ..."Con i buoni digitali che partiranno da domani si semplifica la vita alle persone affette da celiachia che così potranno avere un'ampia scelta dei prodotti e soprattutto eliminare i buoni ...