Trump e Biden a caccia del voto latino. Sogno dem è il colpaccio in Texas (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Sogno proibito dei democratici, in queste ore, si chiama Texas. Lo Stato tradizionalmente repubblicano ha registrato un boom del voto anticipato, dove è stato superato il numero di voti totali del 2016, quando mancano quattro giorni all'Election Day. I texani che hanno già votato sono oltre 9 milioni, superando così il record del 2016 quando votarono 8,96 milioni di persone. È dal 1976 che in Texas non vince un candidato democratico: l'ultimo a conquistare lo Stato fu Jimmy Carter. Nelle prossime ore Kamala Harris, la candidata alla vice presidenza di Joe Biden, volerà in Texas per alcuni comizi.La media dei sondaggi dà Trump in vantaggio di poco più di due punti, ma i democratici sognano una rimonta ...

