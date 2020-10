Inter-Parma domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Inter-Parma è il match valido per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. I nerazzurri di Antonio Conte si sono rimessi in carreggiata vincendo a Marassi contro il Genoa e ora puntano la vetta, distante solo due lunghezze: i milanesi sono attualmente quarti in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dall’altra parte gli emiliano sono alla ricerca di punti salvezza: il loro 16esimo posto è dovuto a un cammino di una vittoria (in casa contro il Verona), un pareggio e 3 sconfitte. La sfida è in programma alle ore 18:00 di domani, sabato 31 ottobre, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020)è il match valido per la sesta giornata della. I nerazzurri di Antonio Conte si sono rimessi in carreggiata vincendo a Marassi contro il Genoa e ora puntano la vetta, distante solo due lunghezze: i milanesi sono attualmente quarti in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dall’altra parte gli emiliano sono alla ricerca di punti salvezza: il loro 16esimo posto è dovuto a un cammino di una vittoria (in casa contro il Verona), un pareggio e 3 sconfitte. La sfida è in programma alle ore 18:00 di, sabato 31 ottobre, e sarà trasmessa intv da Sky e andrà in onda sui canali Sky SportA (numero 202 ...

Inter : ??? | SQUADRA Istinto, forza, interismo, classe, potenza...chi e cosa non può mancare nella vostra Inter dei sogni?… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - sportface2016 : #SerieA Inter-Parma sarà visibile domani in tv: ecco canale, orario e diretta streaming della sesta giornata - passione_inter : Inter-Parma, Conte ha 3 soluzioni per sostituire Lukaku: da Pinamonti al doppio trequartista -… -