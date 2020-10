È sempre mezzogiorno | Alberto Matano si sfoga in diretta con Antonella Clerici poi dice “Meno male che ci sei tu” e spiega il perchè

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 30 ottobre 2020), come tutti gli atri conduttori che stanno continuando ad andare in onda nonostante la pandemia, ne sta risentendo molto di questo periodo complicato ma non molla perché ama il suo lavoro e per garantire il dovere d’informazione., quest’anno conduce da solo “Vita in” mentre l’anno scorso lo conduceva in coppia con Lorella Cuccarini. Nonostante i due non andassero d’accordo, anche se i telespettatori lo hanno scoperto solo alla fine della stagione del programma grazie alla loro grande professionalità che non ha fatto trapelare nulla, certamente dividere il peso e le preoccupazioni è meglio che portarle addosso da solo. Quest’anno si ritrova da solo e anche con poche altre persone in studio a causa ...