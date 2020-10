Superbonus 110%, pronto il sito Enea per le asseverazioni. Come fare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per l’ottenimento del Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione edilizia. La comunicazione arriva dall’Enea che sul sito detrazionifiscali.Enea.it ha attivato, accanto a Bonus casa ed Ecobonus, la sezione dedicata alla trasmissione delle asseverazioni e dei documenti tecnici per il Superbonus, Come previsto dal Dl Rilancio e da due decreti ministeriali di attuazione. La nuova sezione è: Superbonus 110% – per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per l’ottenimento delper i lavori di riqualificazione edilizia. La comunicazione arriva dall’che suldetrazionifiscali..it ha attivato, accanto a Bonus casa ed Ecobonus, la sezione dedicata alla trasmissione dellee dei documenti tecnici per ilprevisto dal Dl Rilancio e da due decreti ministeriali di attuazione. La nuova sezione è:– per il caricamento, modifica e consultazione dellee delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle ...

