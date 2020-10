IlmsgitSport : Il #cluj paeggia con lo Young Boys, il Tottenham di Mourinho sconfitto - ilmessaggeroit : Il #cluj paeggia con lo Young Boys, il Tottenham di Mourinho sconfitto -

Il 2° pareggio consecutivo della Roma è disarmante: pari casalingo (0-0) contro il Cska Sofia che, al 5° posto della Liga bulgara (dove non vince dal 30 agosto) e battuto al debutto in Europa League ...I giallorossi, invece, si fanno imporre lo 0-0 dai modesti bulgari del Cska Sofia. La squadra di Fonseca resta comunque in vetta al girone A, insieme al Cluj (pareggio anche per i romeni, 1-1): Roma e ...