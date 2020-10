Fuori era primavera, così Salvatores ci ricorda il lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doveva uscire nelle sale proprio il giorno in cui il nuovo decreto ministeriale ha imposto la chiusura dei cinema. Un bizzarro destino accompagna Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown, film collettivo sul lockdown realizzato montando i contributi inviati da migliaia di persone. Il regista Gabriele Salvatores non è nuovo a simili operazioni: nel 2014 aveva realizzato allo stesso modo l’appassionante e commovente Italy in a day. Questa volta però è “di scena” la pandemia, un contesto inedito che coinvolge in maniera altrettanto inaspettata un’intera popolazione chiamata a reagire, ciascuno a modo suo, ad una situazione di assoluta emergenza. Sfilano sullo schermo scene di ospedale a cui i telegiornali ci hanno abituati, tra intubati ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doveva uscire nelle sale proprio il giorno in cui il nuovo decreto ministeriale ha imposto la chiusura dei cinema. Un bizzarro destino accompagnaera– Viaggio nell’Italia del, film collettivo sulrealizzato montando i contributi inviati da migliaia di persone. Il regista Gabrielenon è nuovo a simili operazioni: nel 2014 aveva realizzato allo stesso modo l’appassionante e commovente Italy in a day. Questa volta però è “di scena” la pandemia, un contesto inedito che coinvolge in maniera altrettanto inaspettata un’intera popolazione chiamata a reagire, ciascuno a modo suo, ad una situazione di assoluta emergenza. Sfilano sullo schermo scene di ospedale a cui i telegiornali ci hanno abituati, tra intubati ...

