Formula 1 | calendario 2021 | 23 Gp in tutto il mondo | le prime indiscrezioni sulla prossima stagione

Formula 1, l'organizzazione del GP d'Australia conferma: prima gara anche nel 2021
Formula1, calendario 2021: possibile debutto in Arabia Saudita, Brasile a rischio
Formula 1, La prima bozza del Calendario F1 2021: Gp e date.
Comunque l'unica cosa bella di questo 2020 è stato il calendario del campionato di Formula 1.

Ultime Notizie dalla rete : Formula calendario

Dunque l'Australia è nella in cima alla lista della bozza del calendario per il Mondiale ... la presenza di Melbourne nel calendario 2021 di Formula 1. In merito a ciò, siamo lieti di informare ...Liberty Media spinge per avere un calendario “ordinario” per la prossima stagione e circola una bozza che prevede addirittura 23 Gp, un record 23 Gran Premi nel 2021; è questo l’ambizioso progetto a ...