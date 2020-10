Cosa c’è davvero sul nostro viso? Milioni di acari: la verità è sconvolgente (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che ce l’abbiate pulita e priva di impurità, oppure coperta di punti neri ed imperfezioni, che sia secca, mista o grassa, poco cambia. Sul viso di ognuno di noi sono infatti presenti moltissime colonie di… acari. Ebbene sì: il nostro visto è letteralmente pieno di acari che, nel caso ve lo stiate chiedendo, sono parenti della famiglia dei ragni. È davvero che possibile che questi animaletti indesiderati e inquietanti abitino sempre il nostro volto? La risposta è di nuovo sì, poiché gli acari vivono sia sulla superficie della nostra pelle che nel nostro derma. Sono moltissimi e di due categorie distinte: i demodeci dei follicoli e di demodeci brevis. Cos’hanno in comune? Il loro habitat: ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che ce l’abbiate pulita e priva di impurità, oppure coperta di punti neri ed imperfezioni, che sia secca, mista o grassa, poco cambia. Suldi ognuno di noi sono infatti presenti moltissime colonie di…. Ebbene sì: ilvisto è letteralmente pieno diche, nel caso ve lo stiate chiedendo, sono parenti della famiglia dei ragni. Èche possibile che questi animaletti indesiderati e inquietanti abitino sempre ilvolto? La risposta è di nuovo sì, poiché glivivono sia sulla superficie della nostra pelle che nelderma. Sono moltissimi e di due categorie distinte: i demodeci dei follicoli e di demodeci brevis. Cos’hanno in comune? Il loro habitat: ...

