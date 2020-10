Attentato di Nizza: il killer era stato fatto sbarcare a Lampedusa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il killer che stamattina ha compiuto l’Attentato a Nizza, presso la chiesa di Notre-Dame, sarebbe sbarcato a Lampedusa mesi fa. Notre-Dame di Nizza (Fonte foto: web)Continuano senza sosta, le indagini sul killer che stamattina ha seminato terrore e morte nella città francese di Nizza, già colpita da un Attentato nel 2016. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe sbarcato in Europa, tramite un passaggio in Italia. Infatti, dovrebbe essere sbarcato a Lampedusa, l’uomo che oggi ha ucciso tre persone in Francia e che ora si trova in ospedale, ferito dagli agenti. Gli apparati di sicurezza, avrebbero ritrovato registrazioni del tunisino sull’isola. Ora, si cercano tutti i vari ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilche stamattina ha compiuto l’, presso la chiesa di Notre-Dame, sarebbe sbarcato amesi fa. Notre-Dame di(Fonte foto: web)Continuano senza sosta, le indagini sulche stamattina ha seminato terrore e morte nella città francese di, già colpita da unnel 2016. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe sbarcato in Europa, tramite un passaggio in Italia. Infatti, dovrebbe essere sbarcato a, l’uomo che oggi ha ucciso tre persone in Francia e che ora si trova in ospedale, ferito dagli agenti. Gli apparati di sicurezza, avrebbero ritrovato registrazioni del tunisino sull’isola. Ora, si cercano tutti i vari ...

