Vaccini e anziani | Italian Health Policy Brief | “In Italia manca la cultura della prevenzione”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “In Italia la copertura vaccinale accettabile contro l’influenza per i soggetti anziani e fragili dovrebbe raggiungere come minimo il 75%, mentre negli ultimi anni non ha superato il 55%. E anche per altre patologie particolarmente minacciose per questa popolazione, come la polmonite da pneumococco e l’herpes zoster, la media della copertura oscilla tra il 15 e il 20%. Un quadro drammaticamente in linea con un’altra incongruenza tutta italiana: nel nostro Paese, per legge, dovrebbe essere destinato alla prevenzione il 5% del fondo sanitario nazionale, mentre siamo al di sotto di questo livello e, per i vaccini, la spesa arriva solo all’1%“. È quanto emerso oggi, in sintesi, nel corso webinar ‘La prevenzione come pilastro della sostenibilità‘, durante il quale è stato affrontato il tema dell’importanza dell’immunizzazione nei soggetti anziani e fragili. L’evento, al quale sono intervenuti diversi esperti in materia di sanità, è stato promosso dalla rivista di politica sanitaria ‘Italian Health Policy Brief’.