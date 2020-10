Stefano De Martino avvistato nel cuore della notte con la sua nuova fiamma | ecco chi è

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Deè statoin dolce compagnia con MariaCarla Boscono dai paparazzi, mentre i due si trovavano a passeggiare per le vie di Milano, nel. I due vip sono, non a caso, diventati protagonisti di un servizio fotografico esclusivo, che li presenta con la neo coppia del momento. La paparazzata in questione è avvenuta mentre i due erano di ritorno nel capoluogo lombardo da un weekend romantico trascorso – secondo gli ultimi gossip – fuori dalla Lombardia. Che il bel Desia tornato a fare coppia, dopo il recente addio alla consorte Belen Rodriguez?Decon MariaCarla Boscono: la paparazzata che scatena il gossip Il ...