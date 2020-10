Ranking Uefa aggiornato al 28 ottobre: Juventus e Lazio non vincono ma Italia resta terza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 28 ottobre ci mostra un’Italia che resta al terzo posto ma che allo stesso tempo perde terreno nei confronti di Spagna e Inghilterra e vede la Germania avvicinarsi tantissimo. La Juventus perde contro il Barcellona mentre una Lazio estremamente decimata pareggia col Bruges: non sono due risultati che aiutano il Bel Paese in questa classifica continentale. Ecco di seguito le prime dieci ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ila mercoledì 28ci mostra un’cheal terzo posto ma che allo stesso tempo perde terreno nei confronti di Spagna e Inghilterra e vede la Germania avvicinarsi tantissimo. Laperde contro il Barcellona mentre unaestremamente decimata pareggia col Bruges: non sono due risultati che aiutano il Bel Paese in questa classifica continentale. Ecco di seguito le prime dieci ...

sportface2016 : Il ranking Uefa aggiornato a mercoledì 28 ottobre: Italia ancora terza - MarisciaFox : RT @bbbnzl30: Ecco, quando in caso di malaugurata eliminazione nel girone volete arrivare quarti e non terzi, pensate a questo e pensate al… - bbbnzl30 : Ecco, quando in caso di malaugurata eliminazione nel girone volete arrivare quarti e non terzi, pensate a questo e… - sportface2016 : Il ranking #Uefa aggiornato dopo le partite di #UCL - emamarro : RT @NonSoloJuve: ???? 0-0 contro lo Shakhtar! Ma guarda tu questi cartonati che ci abbassano il ranking uefa! Che buoni a nulla!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Uefa Ranking UEFA: Atalanta ancora in ascesa, ora è al 32°posto Calcio Atalanta Ranking Uefa aggiornato al 28 ottobre: Juventus e Lazio non vincono ma Italia resta terza

Il ranking Uefa aggiornato a mercoledì 28 ottobre ci mostra un’ Italia che resta al terzo posto ma che allo stesso tempo perde terreno nei confronti di Spagna e Inghilterra e vede la Germania avvicina ...

Ranking Uefa aggiornato: due pareggi con Inter e Atalanta per l’Italia, che rimane terza

Il ranking Uefa per nazioni aggiornato dopo le partite di martedì 27 ottobre, valevoli per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Per l’Italia sono scese in campo Inter ...

Il ranking Uefa aggiornato a mercoledì 28 ottobre ci mostra un’ Italia che resta al terzo posto ma che allo stesso tempo perde terreno nei confronti di Spagna e Inghilterra e vede la Germania avvicina ...Il ranking Uefa per nazioni aggiornato dopo le partite di martedì 27 ottobre, valevoli per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Per l’Italia sono scese in campo Inter ...