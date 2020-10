NASCAR Cup Series, nuovo rinvio in Texas. Appuntamento a domani (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver deciso di programmare una ripartenza per questa notte, la NASCAR si trova costretta a modificare i propri piani. Per la terza volta in poche ore gli organizzatori sono costretti a rimandare al giorno seguente l’AutoTrader EchoPark Automotive 500, il nome ufficiale della settima tappa dei NASCAR Playoffs. Dopo l’abbondante pioggia di questi giorni, il catino di Fort Worth (Texas) resta impraticabile. Gli addetti ai lavori hanno lavorato senza sosta per asciugare il circuito, ma tutto è stato inutile. Appuntamento a domani alle 20.00 italiane nella speranza di riprendere una corsa che si è fermata dopo 52 passaggi. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA NASCAR Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver deciso di programmare una ripartenza per questa notte, lasi trova costretta a modificare i propri piani. Per la terza volta in poche ore gli organizzatori sono costretti a rimandare al giorno seguente l’AutoTrader EchoPark Automotive 500, il nome ufficiale della settima tappa deiPlayoffs. Dopo l’abbondante pioggia di questi giorni, il catino di Fort Worth () resta impraticabile. Gli addetti ai lavori hanno lavorato senza sosta per asciugare il circuito, ma tutto è stato inutile.alle 20.00 italiane nella speranza di riprendere una corsa che si è fermata dopo 52 passaggi. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAClicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ...

StockCarLiveITA : La Nascar comunica anche che se si gareggerà domani - come probabile - il weekend di Martinsville sarà invariato. S… - StockCarLiveITA : 0' alla gara della Cup Series in Texas! (Lo posto ora tanto alle 17:00:01 siamo già in rain delay) Diretta su Dazn… - dixonzete : piloto de cada categoria: F1: Seb motogp: Valentino nascar cup: nascar truck: indy: Scott - skyloforce : piloto de cada categoria: F1: sainz e giovinazzi motogp: andrea dovizioso e espargaró(s) nascar cup: logano nascar… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi in Texas: 17:00 Ripresa Gara Cup Series (Nascar Trackpass e NBCSN) Probabilità di pioggia: c… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Cup NASCAR, la pioggia rimanda ancora la gara in Texas

Quando Giove Pluvio lo consentirà, la gara texana della NASCAR Cup series ripartirà dal 53esimo giro. Al momento dell’interruzione, Clint Bowyer era al comando, con Jimmie Johnson, Erik Jones, Joey ...

NASCAR Texas: la pioggia ferma la Cup

La pioggia interrompe al 52esimo giro la NASCAR Cup series, che stava svolgendo la terz'ultima prova al Texas Motor Speedway. Si corre oggi ...

Quando Giove Pluvio lo consentirà, la gara texana della NASCAR Cup series ripartirà dal 53esimo giro. Al momento dell’interruzione, Clint Bowyer era al comando, con Jimmie Johnson, Erik Jones, Joey ...La pioggia interrompe al 52esimo giro la NASCAR Cup series, che stava svolgendo la terz'ultima prova al Texas Motor Speedway. Si corre oggi ...