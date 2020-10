Coronavirus, Cristiano Ronaldo sincero sui social: “il tampone è una stronzata” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, Cristiano Ronaldo sincero sui social: “il tampone è una stronzata” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolosui: “ilè una stronzata” MeteoWeb.

DiMarzio : #Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazione - capuanogio : Secondo @cmjornal #Ronaldo è risultato ancora positivo al tampone #Covid19 - DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - ConwayRober : RAGAZZI @RadioSavana fate girare, a quelle teste di caxxo di Roma The Independent @Independent · 26m Cristiano Ro… - cosimofcj : Quanto mi gaserebbe Cristiano se chiamasse il coronavirus “Virus cinese” e non Covid It comes from china -