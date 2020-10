Juventus-Barcellona | le probabili formazioni

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Focus ?? Uno sguardo sui nostri avversari in #UCL Eye ??on @FCBarcelona ?? - juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - agustincr28 : RT @tuttosport: #Juventus, #Ronaldo è ancora positivo. Domani niente #Barcellona ?? - tuttosport : #Juventus, #Ronaldo è ancora positivo. Domani niente #Barcellona ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Commenta per primo Seguito con interesse anche dalla Juventus , Donyell Malen ha una nuova pretendente: l'attaccante del PSV , stando a Mundo Deportivo , piace anche al Barcellona come alternativa a M ...Mercoledì 28 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda giornata di Champions League “Juventus-Barcellona”. In diretta dall’Allianz Stadium ...