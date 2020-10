Jamie Foxx, morta la sorella DeOndra Dixon: «Il mio cuore è spezzato» (Di martedì 27 ottobre 2020) «Il mio cuore è spezzato in mille pezzi. Mia sorella DeOndra è trapassata». Jamie Foxx non ha voluto usare il verbo «morire» insieme al nome della donna che, nel 2018, ha detto avergli insegnato a vivere. «Dico trapassata perché DeOndra sarà sempre viva», ha spiegato su Instagram l’attore, la cui sorella, nata il 6 settembre 1984, era affetta da sindrome di Down. «Chiunque la conoscesse sa bene quanta luce ci fosse in lei. Non saprei dire quante volte, nelle feste a casa, si sia buttata sulla pista rubando lo show a chiunque altro», ha continuato Jamie Foxx, pubblicando una serie di immagini insieme alla sorella minore, nominata nel 2011 Ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) «Il mio cuore è spezzato in mille pezzi. Mia sorella DeOndra è trapassata». Jamie Foxx non ha voluto usare il verbo «morire» insieme al nome della donna che, nel 2018, ha detto avergli insegnato a vivere. «Dico trapassata perché DeOndra sarà sempre viva», ha spiegato su Instagram l’attore, la cui sorella, nata il 6 settembre 1984, era affetta da sindrome di Down. «Chiunque la conoscesse sa bene quanta luce ci fosse in lei. Non saprei dire quante volte, nelle feste a casa, si sia buttata sulla pista rubando lo show a chiunque altro», ha continuato Jamie Foxx, pubblicando una serie di immagini insieme alla sorella minore, nominata nel 2011 Ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation.

