GF Vip 5, Patrizia De Blanck rischia la squalifica dal reality: il motivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Patrizia De Blanck rischia la squalifica dal Gf vip 5, o almeno questa è l’indiscrezione emersa in rete alla luce della condotta che la contessa ha assunto nella Casa in questo nuovo inizio settimana di fine ottobre. Questo, per via di una frase piuttosto forte pronunciata con tanto di termine “ne*ro” da parte della contessa, in un momento di condivisione vissuto con alcuni coinquilini vip, nella Casa più spiata d’Italia. La frase “incriminata” ha scatenato non poche polemiche sui social, a margine di un precedente del Gf vip 5, che qualche settimana fa aveva visto un noto cantante ricevere una comunicazione di squalifica dal reality proprio per aver pronunciato il termine “neg*o”, ritenuto oggi razzista, rivolgendosi al suo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 ottobre 2020)Deladal Gf vip 5, o almeno questa è l’indiscrezione emersa in rete alla luce della condotta che la contessa ha assunto nella Casa in questo nuovo inizio settimana di fine ottobre. Questo, per via di una frase piuttosto forte pronunciata con tanto di termine “ne*ro” da parte della contessa, in un momento di condivisione vissuto con alcuni coinquilini vip, nella Casa più spiata d’Italia. La frase “incriminata” ha scatenato non poche polemiche sui social, a margine di un precedente del Gf vip 5, che qualche settimana fa aveva visto un noto cantante ricevere una comunicazione didalproprio per aver pronunciato il termine “neg*o”, ritenuto oggi razzista, rivolgendosi al suo ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, incidente per Adua Del Vesco, subito soccorsa dagli altri inquilini: la reazione di Patrizia De Blanck… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, pericoloso Incidente per Rosalinda Cannavò: Patrizia De Blanck non presta Soccorso - Debina87 : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, incidente per #AduaDelVesco, subito soccorsa dagli altri inquilini: la reazione di #PatriziaDeBlanck indigna il w… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, incidente per #AduaDelVesco, subito soccorsa dagli altri inquilini: la reazione di #PatriziaDeBlanck in… - manuelatrxx : RT @MusicTV_ITA: Risultati sondaggio VIP PREFERITO #GFVIP 1.TOMMASO 15% 2.STEFANIA 12% 3.GUENDA 11% 4.ROSALINDA 10% 5.MASSIMILIANO 10% 6.… -