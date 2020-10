Regione Campania |  il M5S apre a De Luca Ciarambino | Non sia uomo solo al comando | collaboriamo  

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Questa legislatura comincia in un momento drammatico nel quale non possono esistere più bandiere, masenso di responsabilità e sobrietà nel linguaggio e nei comportamenti di ciascuno di noi”. Lo dichiara Valeriadel Movimento 5 Stelle, neo eletta vicepresidente del Consiglio regionale della Campania.chiede “che sia istituito un tavolo di confronto permanente con le opposizioni sulle tematiche legate all’emergenza sanitaria, anche per garantire una comunicazione istituzionale univoca e rassicurante. La politica regionale deve parlare a una sola voce, con prudenza e sobrietà, per non alimentare la confusione e il disorientamento che imperano fuori di qui. I fatti di Napoli lo dimostrano. Deve essere istituito un luogo permanente di confronto con tutte le ...