Milano, gli studenti del ‘Volta’ contro la Regione: “Pronati a manifestare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) MILANO – Un’azione dimostrativa “per far vedere a Fontana quanto sia difficile seguire tutto il giorno, tutti i giorni, in Dad“. Cosi’ alla ‘Dire’ i ragazzi e le ragazze del liceo ‘Volta‘ di Milano che annunciano per mercoledi’ 28 ottobre, di fronte al palazzo della giunta regionale (piazza citta’ di Lombardia lato via Restelli), una “manifestazione pacifica e nel rispetto delle norme di sicurezza”. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) MILANO – Un’azione dimostrativa “per far vedere a Fontana quanto sia difficile seguire tutto il giorno, tutti i giorni, in Dad“. Cosi’ alla ‘Dire’ i ragazzi e le ragazze del liceo ‘Volta‘ di Milano che annunciano per mercoledi’ 28 ottobre, di fronte al palazzo della giunta regionale (piazza citta’ di Lombardia lato via Restelli), una “manifestazione pacifica e nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - Corriere : E al liceo Manzoni di Milano entrano solo gli alunni con 9 e 10 e che abitano in centro - Linkiesta : L'ultimo dpcm ha chiuso gli unici luoghi dove non ci sono stati contagi. Da qui la protesta della fondatrice del Te… - sinfoniadeipop : RT @MassimoGalli51: La situazione si sta facendo veramente difficile, specie a Milano. Chi può stia a casa e limiti i contatti sociali allo… - Marius85616507 : RT @MassimoGalli51: La situazione si sta facendo veramente difficile, specie a Milano. Chi può stia a casa e limiti i contatti sociali allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gli Coronavirus, occhi puntati su Milano: gli esperti parlano di "lockdown mirato" MilanoToday.it Famoso, Sfera Ebbasta: il film in streaming su Prime Video da mezzanotte

Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la ... è la storia di Sfera Ebbasta, dalla periferia di Milano a star riconosciuta e stimata in tutto il mondo; ...

Dpcm, Sangalli: Non chiudere Paese per affrontare pandemia

Milano, 26 ott. (LaPresse ... "Domani, come abbiamo chiesto, incontreremo il Presidente Conte", aggiunge. "Gli chiederemo in primo luogo un impegno preciso, in tempi certi, per gli indennizzi alle ...

Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la ... è la storia di Sfera Ebbasta, dalla periferia di Milano a star riconosciuta e stimata in tutto il mondo; ...Milano, 26 ott. (LaPresse ... "Domani, come abbiamo chiesto, incontreremo il Presidente Conte", aggiunge. "Gli chiederemo in primo luogo un impegno preciso, in tempi certi, per gli indennizzi alle ...