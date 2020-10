Giulia De Lellis replica alle dichiarazioni di Andrea Damante: “Coscienza pulita, non mi piace” (FOTO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda sabato 24 ottobre, Andrea Damante ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto pesanti contro Giulia De Lellis. In particolare, il dj ha accusato la sua ex di aver cominciato una relazione con un suo caro amico alle sue spalle. Dopo simili affermazioni, che hanno scosso un po’ gli animi di molti utenti del web, è intervenuta la diretta interessata. Attraverso dei video su Insatgram, infatti, la dama ha spiegato il suo punto di vista. Le parole di Andrea Damante a Verissimo In seguito alle dichiarazioni di Andrea Damante a Verissimo, è pervenuta la replica di Giulia ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda sabato 24 ottobre,ha rilasciato dellealquanto pesanti controDe. In particolare, il dj ha accusato la sua ex di aver cominciato una relazione con un suo caro amicosue sp. Dopo simili affermazioni, che hanno scosso un po’ gli animi di molti utenti del web, è intervenuta la diretta interessata. Attraverso dei video su Insatgram, infatti, la dama ha spiegato il suo punto di vista. Le parole dia Verissimo In seguitodia Verissimo, è pervenuta ladi...

trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - 3107_nina : @venuti_vittoria Guarda l’ho scritto oggi, qualcuno tolga Giulia de Lellis dal suo delirio di onnipotenza - ilaaa_lovecchio : giulia de lellis. non la capirò mai. #damellis TUTTO QUESTO POTEVI AVERE GDL E L’HAI GETTATO???????????????? - paola_tatani : RT @valentinaa269: Cara De Lellis, la Giulia che abbiamo conosciuto quel lontano febbraio del 2016 ti starà guardando e dicendo 'ma che sta… - emibonafede20 : RT @benzinasulcuore: Ma solamente per me Sitara ha la stessa voce di Giulia De Lellis? ?? #MatrimonioAPrimaVista -