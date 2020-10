Juventus Verona | le formazioni ufficiali | dentro Dybala e Bernardeschi

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sonoledi, match in programma alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. Dal primo minuto, per i padroni di casa, ritorna Paulodopo le polemiche della scorsa settimana. Ancora fermo Cristiano Ronaldo a causa del Coronavirus. Rientra, invece, Federicoche, come ha confermato Andrea Pirlo, sta lavorando duramente in allenamento nel nuovo ruolo da esterno a tuta fascia.: le(3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot,; Ramsey;, Morata. All. Pirlo(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, ...