Italiano: “Ci teniamo stretti questo punto e questa prestazione, la strada è quella giusta” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dopo il 2-2 contro il Parma, ha parlato in conferenza stampa come riportato dal sito ufficiale: “Non so se essere arrabbiato o contento: arrabbiato perché avrei voluto che lq squadra tenesse botta fino al termina della gara, allo stesso tempo sono contento perché la mia squadra ha fatto un’ottima prestazione, venendo a giocare a viso aperto su un campo difficile. In alcune situazione avremo potuto chiudere la gara, è ovvio che dobbiamo cresce e maturare anche sotto questo aspetto. Siamo una squadra che nonostante le defezioni ha dimostrato di saper sempre cosa fare; siamo alla quinta giornata, è davvero ancora lunga e margini di miglioramento, come ho sempre detto, ci sono eccome. questo pareggio e questa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, dopo il 2-2 contro il Parma, ha parlato in conferenza stampa come riportato dal sito ufficiale: “Non so se essere arrabbiato o contento: arrabbiato perché avrei voluto che lq squadra tenesse botta fino al termina della gara, allo stesso tempo sono contento perché la mia squadra ha fatto un’ottima, venendo a giocare a viso aperto su un campo difficile. In alcune situazione avremo potuto chiudere la gara, è ovvio che dobbiamo cresce e maturare anche sottoaspetto. Siamo una squadra che nonostante le defezioni ha dimostrato di saper sempre cosa fare; siamo alla quinta giornata, è davvero ancora lunga e margini di miglioramento, come ho sempre detto, ci sono eccome.pareggio e...

