Il vincitore della Fortnite World Cup Aqua è stato bannato da FNCS (Di domenica 25 ottobre 2020) Il campione della Fortnite World Cup David ‘Aqua’ Wang è stato bannato da Epic Games per controversie con avversari di FNCS. La notizia è abbastanza sorprendente ed inaspettata, cerchiamo quindi di capire come si sono svolte le cose. Iniziamo con i fatti: il trio composto da Aqua, Rezon e Noahreyli si era iscritto e stava partecipando al FNCS Europa quando durante la terza settimana sono stati accusati di stream sniping da un altro trio molto famoso, quello composto da Benjy ‘Benjyfishy’ Fish, Martin ‘MrSavage’ Andersen, e Kevin ‘LeTsHe’ Fedjuschkin. Sebbene all’inizio il comportamento di Aqua fosse comunque sembrato sospetto non erano stati presi ... Leggi su esports247 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il campioneCup David ‘’ Wang èda Epic Games per controversie con avversari di. La notizia è abbastanza sorprendente ed inaspettata, cerchiamo quindi di capire come si sono svolte le cose. Iniziamo con i fatti: il trio composto da, Rezon e Noahreyli si era iscritto e stava partecipando alEuropa quando durante la terza settimana sono stati accusati di stream sniping da un altro trio molto famoso, quello composto da Benjy ‘Benjyfishy’ Fish, Martin ‘MrSavage’ Andersen, e Kevin ‘LeTsHe’ Fedjuschkin. Sebbene all’inizio il comportamento difosse comunque sembrato sospetto non erano stati presi ...

