Salmonella in numerosi lotti di salame | è allarme nei supermercati italiani | l’avviso del Ministero della Salute con i prodotti richiamati

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilha pubblicata due moduli di richiamo, datati 22/10/2020, inerenti il ritiro dagli scaffali di diversidicontaminato da, e dunque pericoloso per la. Nello specifico si tratta didenominati SALAMINO FUET e SALAMINO FUET EXTRA, a marchio ARTYSAN, provenienti dallo stabilimento di produzione ALEJANDRO MIGUEL S.L., in Spagna. Il motivo del richiamo è indicato in “sospetta presenza di”. Ecco l’elenco dei, tutti venduti in pezzi da 174 grammi: 201602 – 2019 02 – 201943 – 201944 – 202110 – 2022 03 – 202201 – 202401 – 2024 06 – 202407 ...