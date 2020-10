Napoli, covid pure tra i bambini: sono sessanta i ricoveri. Si teme l’arrivo dell’influenza (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ allarme ricoveri infantili a Napoli. sono al momento sessanta i ricoveri di pazienti covid in età pediatrica dall’inizio della pandemia. A rivelarlo è il Mattino. Napoli, sessanta bambini ricoverati per covid sessanta ricoveri di pazienti covid in età pediatrica dall’inizio dell’epidemia. Tra di essi ci sono due bambini in condizioni serie per la concomitanza … L'articolo Napoli, covid pure tra i bambini: sono sessanta i ricoveri. Si teme ... Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ allarmeinfantili aal momentodi pazientiin età pediatrica dall’inizio della pandemia. A rivelarlo è il Mattino.ricoverati perdi pazientiin età pediatrica dall’inizio dell’epidemia. Tra di essi ciduein condizioni serie per la concomitanza … L'articolotra i. Si...

