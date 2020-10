Guerriglia a Napoli, gli scontri fanno il giro del mondo (FOTO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Notte di pura follia a Napoli. La protesta dei commercianti contro il lockdown annunciato dal Governatore De Luca si trasforma in Guerriglia urbana. Città completamente in tilt e scontri sotto il palazzo della Regione a Santa Lucia. La sommossa fa il giro del mondo. Numerosi i giornali esteri che questa mattina hanno dedicato almeno un articolo per i fatti accaduti nel capoluogo campano. Dalla Bbc al The Telegraph nel Regno Unito, passando per Le Figarò in Francia fino agli Stati Uniti dove oggi Napoli campeggia sul noto Washington Post. “Alcuni hanno lanciato fumogeni e petardi – spiegano dalla Bbc, il principale emittente televisivo britannico – la polizia ha risposto con gas lacrimogeni. La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Notte di pura follia a. La protesta dei commercianti contro il lockdown annunciato dal Governatore De Luca si trasforma inurbana. Città completamente in tilt esotto il palazzo della Regione a Santa Lucia. La sommossa fa ildel. Numerosi i giornali esteri che questa mattina hanno dedicato almeno un articolo per i fatti accaduti nel capoluogo campano. Dalla Bbc al The Telegraph nel Regno Unito, passando per Le Figarò in Francia fino agli Stati Uniti dove oggicampeggia sul noto Washington Post. “Alcuni hanno lanciato fumogeni e petardi – spiegano dalla Bbc, il principale emittente televisivo britannico – la polizia ha risposto con gas lacrimogeni. La ...

