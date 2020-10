LIVE Giro d’Italia 2020 | Morbegno-Asti in DIRETTA | si riprende da Abbiategrasso

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 13.35 La frazione misurerà 124 chilometri. 13.30 Ci siamo, i corridori dovrebbero ripartire a breve. 12.50 La partenza è prevista attorno alle 13.30. 12.34 Si ripartira da, la tappa misurerà 120 chilometri. 12.14 I corridori potrebbero ripartire da Vigevano. 12.10 I corridori dovrebbero ripartire alle 14.00. 11.03 Tanti corridori sono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile. 10.51d’Italia: clamorosa protesta dei corridori. Tappa ridotta e primi 100 km in pullman 10.49 Al momento i ...