Young Boys-Roma diretta e streaming Europa League, dove vedere il match oggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Young Boys-Roma si gioca questa sera giovedì 22 ottobre per il primo match del girone A di Europa League. I giallorossi in casa degli svizzeri per provare a fare i primi tre punti del raggruppamento. Per farlo ci saranno diversi cambi nell'undici titolare di Fonseca.Young Boys-Roma, le probabili formazionicaption id="attachment 1038959" align="alignnone" width="723" Edin Dzeko, Roma (Getty Images)/captionPadroni di casa che scenderanno con un classico 4-4-2 composta da Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. La Roma, invece, compierà alcuni cambi rispetto alla squadra vista in campionato. Pau Lopez in porta e non Mirante. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020)si gioca questa sera giovedì 22 ottobre per il primodel girone A di. I giallorossi in casa degli svizzeri per provare a fare i primi tre punti del raggruppamento. Per farlo ci saranno diversi cambi nell'undici titolare di Fonseca., le probabili formazionicaption id="attachment 1038959" align="alignnone" width="723" Edin Dzeko,(Getty Images)/captionPadroni di casa che scenderanno con un classico 4-4-2 composta da Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. La, invece, compierà alcuni cambi rispetto alla squadra vista in campionato. Pau Lopez in porta e non Mirante. ...

