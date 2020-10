Covid, da domani al 14 novembre coprifuoco in Campania: tutti a casa dalle 23 alle 5. Firmata l’ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scatta da domani sera e fino al 13 novembre prossimo, “e comunque fino all’adozione di un prossimo dpcm”, l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo in Campania. Il presidente della giunta, Vincenzo De Luca, dopo l’ok dell’Esecutivo, ha infatti firmato la relativa ordinanza, la numero 83 del 2020, che stabilisce anche che gli avventori degli esercizi commerciali aperti fino a notte fonda (ristoranti, bar, etc.) “sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30”. Consentiti esclusivamente gli spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scatta dasera e fino al 13prossimo, “e comunque fino all’adozione di un prossimo dpcm”, l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative235 del giorno successivo in. Il presidente della giunta, Vincenzo De Luca, dopo l’ok dell’Esecutivo, ha infatti firmato la relativa ordinanza, la numero 83 del 2020, che stabilisce anche che gli avventori degli esercizi commerciali aperti fino a notte fonda (ristoranti, bar, etc.) “sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30”. Consentiti esclusivamente gli spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. ...

