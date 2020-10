Coronavirus, Visco: la crisi farà qualche vittima tra le banche (Di giovedì 22 ottobre 2020) La crisi Covid è un 'shock senza precedenti' che potrebbe 'causare qualche vittima fra le banche'. A sostenerlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale gli istituti di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) LaCovid è un 'shock senza precedenti' che potrebbe 'causarefra le'. A sostenerlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, secondo il quale gli istituti di ...

Storicamente gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, e l’emergenza Covid-19 ha dato ulteriore spinta a questa tendenza. Secondo i dati mensili Abi (Associazione Bancaria Italiana) a set ...

A sostenerlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale gli istituti di credito "sono entrati nella crisi con una posizione di capitale e di liquidità più forte rispetto ...

