Consulenti lavoro | servono misure straordinarie a sostegno imprese

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - La situazione di difficoltà in cui versano già moltissime piccole e medierichiedea loro, in grado di supportarle economicamente e salvaguardarne i livelli occupazionali. E' uno degli aspetti che emergono dall'indagine 'Crisi, emergenza sanitaria enelle pmi', che sarà presentata al Festival del, in programma oggi e domani, e condotta dalla Fondazione studideltra gli iscritti. Il 56,6% deiintervistati indica al primo posto l'urgenza di fornire contributi a fondo perduto per sostenere l'attività; a seguire, il 53,2% la proroga degli ammortizzatori sociali e il 51,9% la sospensione delle ...