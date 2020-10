Consulenti: a fine settembre addio smartworking per 8 addetti su 10 in pmi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A fine settembre nelle pmi quasi 8 dipendenti su 10, che durante il lockdown avevano lavorato da casa, erano ritornati in sede mentre solo una minoranza (17,7%) proseguiva in remoto. E' uno degli aspetti che emergono dall'indagine 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi', che sarà presentata al Festival del Lavoro in programma oggi e domani 23 ottobre, e condotta su 5000 professionisti (su 26 mila) dalla fondazione studi Consulenti del lavoro, tra fine settembre e metà ottobre. Diversamente dalle grandi imprese, dove l'esperienza fatta durante il lockdown si è in parte consolidata, tra le piccole aziende la ripresa delle attività ha coinciso in larga parte con il ritorno al lavoro 'tradizionale'. Anche in considerazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Anelle pmi quasi 8 dipendenti su 10, che durante il lockdown avevano lavorato da casa, erano ritornati in sede mentre solo una minoranza (17,7%) proseguiva in remoto. E' uno degli aspetti che emergono dall'indagine 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi', che sarà presentata al Festival del Lavoro in programma oggi e domani 23 ottobre, e condotta su 5000 professionisti (su 26 mila) dalla fondazione studidel lavoro, trae metà ottobre. Diversamente dalle grandi imprese, dove l'esperienza fatta durante il lockdown si è in parte consolidata, tra le piccole aziende la ripresa delle attività ha coinciso in larga parte con il ritorno al lavoro 'tradizionale'. Anche in considerazione dei ...

fisco24_info : Coronavirus: Consulenti, a fine settembre addio smartworking per 8 addetti su 10 in pmi : - TV7Benevento : Consulenti: a fine settembre addio smartworking per 8 addetti su 10 in pmi... - carlopaolofesta : @auropalomba infatti dico che è concorso di colpe: MInistero Sanità, Tecnici e consulenti, Regione Lombardia e Fede… - frricci : RT @LorenaLVilla: «Le norme vigenti non escludono la responsabilità penale del datore di lavoro, che vedrà riconosciuto il proprio comporta… - VolodiVino : RT @LorenaLVilla: «Le norme vigenti non escludono la responsabilità penale del datore di lavoro, che vedrà riconosciuto il proprio comporta… -