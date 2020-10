16mila nuovi casi e 136 morti Il tasso di positività è al 10,6% (Di giovedì 22 ottobre 2020) Martina Piumatti Nuovo record di positivi: mille in più di ieri ma con 7.500 tamponi in meno. In Lombardia oltre 4mila contagiati Oggi sono 16.079 i nuovi positivi con 170.392 tamponi effettuati. I morti sono in aumento: + 136. In terapia intensiva ci sono 992 pazienti, + 66 (ieri + 56). In. Ieri i nuovi casi erano15.199 su 177.848 tamponi e127 morti. Dall'inizio della pandemia è stata accertata la positività di 465.726 persone. Gli attualmente positivi sono 169.302, + 13.960 (ieri + 12.703). I dimessi/guariti sono 259.456, + 2.082 (ieri + 2.369). I deceduti sono in totale 36.968). I ricoverati con sintomi sono 9.694, + 567 (ieri + 603). In salita anche il tasso di positività, il rapporto tra tamponi effettuati e positivi passa dall'8,5% al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Martina Piumatti Nuovo record di positivi: mille in più di ieri ma con 7.500 tamponi in meno. In Lombardia oltre 4mila contagiati Oggi sono 16.079 ipositivi con 170.392 tamponi effettuati. Isono in aumento: + 136. In terapia intensiva ci sono 992 pazienti, + 66 (ieri + 56). In. Ieri ierano15.199 su 177.848 tamponi e127. Dall'inizio della pandemia è stata accertata la positività di 465.726 persone. Gli attualmente positivi sono 169.302, + 13.960 (ieri + 12.703). I dimessi/guariti sono 259.456, + 2.082 (ieri + 2.369). I deceduti sono in totale 36.968). I ricoverati con sintomi sono 9.694, + 567 (ieri + 603). In salita anche ildi positività, il rapporto tra tamponi effettuati e positivi passa dall'8,5% al ...

In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana Continua a salire la curva dei nuovi casi ...

