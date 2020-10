VIDEO Midtjylland-Atalanta 0-4: highlights, gol e sintesi. Zapata, Gomez e Muriel lanciano la Dea all’esordio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Atalanta ha sconfitto il Midtjylland per 4-0 nel match che ha aperto la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Dea si è imposta nettamente sul capo della compagine danese e ha incominciato nel miglior modo possibile la sua avventura nella massima competizione europea. Gli orobici hanno risolto la contesa durante il primo tempo giocato in quel di Herning. Duvan Zapata ha sbloccato il punteggio al 26′ trovandosi a tu per tu col portiere dopo l’invito di Romero. Il Papu Gomez ha raddoppiato al 36′ con un missile da fuori area. Muriel ha firmato il tris al 42′ respingendo in rete una ribattuta corta dell’estremo difensore avversario. All’89mo minuto Miranchuk cala il poker. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ha sconfitto ilper 4-0 nel match che ha aperto la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Dea si è imposta nettamente sul capo della compagine danese e ha incominciato nel miglior modo possibile la sua avventura nella massima competizione europea. Gli orobici hanno risolto la contesa durante il primo tempo giocato in quel di Herning. Duvanha sbloccato il punteggio al 26′ trovandosi a tu per tu col portiere dopo l’invito di Romero. Il Papuha raddoppiato al 36′ con un missile da fuori area.ha firmato il tris al 42′ respingendo in rete una ribattuta corta dell’estremo difensore avversario. All’89mo minuto Miranchuk cala il poker. Di seguito ilcon i gol, gli ...

