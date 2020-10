Liquami animali smaltiti illecitamente, sequestrato allevamento bufalino nel Casertano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un allevamento bufalino di Grazzanise (Caserta) è stato sequestrato per inquinamento ambientale, nel corso di un’operazione realizzata congiuntamente dai carabinieri forestali e dalla Guardia Costiera di Castel Volturno; al blitz hanno preso parte anche i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Napoli). I militari hanno scoperto che gli escrementi delle bufale e i Liquami zootecnici venivano smaltiti illecitamente attraverso almeno due canali di scarichi, finendo in altri canali. Il titolare dell’allevamento, che è stato denunciato, aveva realizzato anche opere abusive, come delle grosse vasche per i Liquami sprovvisti di fosso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undi Grazzanise (Caserta) è statoper inquinamento ambientale, nel corso di un’operazione realizzata congiuntamente dai carabinieri forestali e dalla Guardia Costiera di Castel Volturno; al blitz hanno preso parte anche i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Napoli). I militari hanno scoperto che gli escrementi delle bufale e izootecnici venivanoattraverso almeno due canali di scarichi, finendo in altri canali. Il titolare dell’, che è stato denunciato, aveva realizzato anche opere abusive, come delle grosse vasche per isprovvisti di fosso di ...

rockhiss : RT @ailgamar: Oggi ho l'umore di fango, alberi, sassi e animali morti trascinati dalla corrente verso un baratro di liquami tossici. Per il… - _inloop : RT @ailgamar: Oggi ho l'umore di fango, alberi, sassi e animali morti trascinati dalla corrente verso un baratro di liquami tossici. Per il… - _ELiEclipse : RT @ailgamar: Oggi ho l'umore di fango, alberi, sassi e animali morti trascinati dalla corrente verso un baratro di liquami tossici. Per il… - potevidirmelo : RT @ailgamar: Oggi ho l'umore di fango, alberi, sassi e animali morti trascinati dalla corrente verso un baratro di liquami tossici. Per il… - Gretabevecaffe : RT @ailgamar: Oggi ho l'umore di fango, alberi, sassi e animali morti trascinati dalla corrente verso un baratro di liquami tossici. Per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquami animali Liquami animali smaltiti illecitamente, sequestrato allevamento bufalino nel Casertano anteprima24.it Grazzanise, smaltimento illecito di liquami: sequestrata azienda bufalina

Grazzanise (Caserta) - I carabinieri forestali di Castel Volturno e gli uomini dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera, coadiuvati da ...

Grazzanise (ce). Sottoposto a sequestro intero complesso aziendale bufalino per inquinamento ambientale

Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno e della Guardia Costiera Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, coadiuvati da ...

Grazzanise (Caserta) - I carabinieri forestali di Castel Volturno e gli uomini dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera, coadiuvati da ...Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno e della Guardia Costiera Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, coadiuvati da ...