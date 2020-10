Di Maio Aiom | Team multidisciplinare per gestione malati cancro al polmone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Lo stadio III del carcinoma polmonare non a piccole cellule è un setting complesso, il cui trattamento non può prescindere dal coinvolgimento di unper l'adeguata identificazione e la correttadei pazienti affetti da questa malattia. In passato solo il 15-30% dei pazienti con tumore polmonare localmente avanzato e non candidabile a chirurgia sopravviveva a cinque anni, e nella maggior parte di questi la malattia progrediva allo stadio metastatico. Oggi, i risultati a lungo termine dello studio Pacific, che valutava l'impiego dell'immunoterapico durvalumab dopo il completamento della chemio-radioterapia, dimostrano come a quattro anni il 49,6% dei pazienti trattati con il durvalumabsia ancora vivo (con un miglioramento di oltre 13 punti percentuali rispetto ...