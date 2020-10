Coronavirus: Saccone (Fi-Udc), 'Conte convochi tavolo con opposizione' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Perché non convoca un tavolo con l'opposizione? Faccia uscire dai recinti i partiti, dialogo non significa inciucio, ma ascoltare l'altra parte del Paese che è rappresentata in quest'Aula. Siamo nella sessione di bilancio, apriamo un dibattito serio". Lo ha affermato il senatore di Fi-Udc Antonio Saccone, intervenendo in Senato dopo l'informativa sull'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Perché non convoca uncon l'? Faccia uscire dai recinti i partiti, dialogo non significa inciucio, ma ascoltare l'altra parte del Paese che è rappresentata in quest'Aula. Siamo nella sessione di bilancio, apriamo un dibattito serio". Lo ha affermato il senatore di Fi-Udc Antonio, intervenendo in Senato dopo l'informativa sull'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe

Siamo nella sessione di bilancio, apriamo un dibattito serio”. Lo ha affermato il senatore di Fi-Udc Antonio Saccone, intervenendo in Senato dopo l’informativa sull’ultimo Dpcm del presidente del ...

