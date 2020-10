Il coronavirus colpisce anche il mondo della scherma: positiva Arianna Errigo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il coronavirus non sta risparmiando nessuno: impiegati, giovani, adulti, ma anche sportivi. Sempre più numerosi sono i casi di campioni, di qualsiasi sport, che stanno risultati positivi al Covid-19. Arriva dall’Italia della scherma un nuovo caso di positività al coronavirus: Arianna Errigo ha annunciato sui social di essere risultata positiva. “Purtroppo ieri ho appreso la notizia di essere positiva al Covid-19. Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c’e’. Domani sarei dovuta partire ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilnon sta risparmiando nessuno: impiegati, giovani, adulti, masportivi. Sempre più numerosi sono i casi di campioni, di qualsiasi sport, che stanno risultati positivi al Covid-19. Arriva dall’Italiaun nuovo caso di positività alha annunciato sui social di essere risultata. “Purtroppo ieri ho appreso la notizia di essereal Covid-19. Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c’e’. Domani sarei dovuta partire ...

fattoquotidiano : COVID, PARLA IL PIU' GIOVANE IN TERAPIA INTENSIVA “Il virus colpisce veramente e può fare davvero male' [GUARDA IL… - piobulgaro : L’incubo coronavirus colpisce l’Isola dei Gatti: la pandemia lascia senza cibo i felini! Ecco come salvarli ???? - tripps42 : Il coronavirus non è Michael Myers, non è che mettendo (solo) il coprifuoco non entra e non colpisce nessuno. - il_Giangi : #19ottobre Che cosa ha fatto il #Governo per evitare una #SecondaOndata di questa piaga che affligge il Paese e che… - IreneMa39464417 : RT @lazampa: L’incubo coronavirus colpisce l’Isola dei Gatti: la pandemia lascia senza cibo i felini, ecco come li stanno salvando @fulvioc… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpisce Coronavirus, la seconda ondata colpisce il turismo già in ginocchio Corriere della Sera L'ex ministro De Girolamo: "Sono positiva al coronavirus, malattia subdola"

E' veramente dura", il suo appello. In un lungo post su Facebook, la De Girolamo ha poi raccontato: "Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo ...

Donnas, paura nella microcomunità: anziano positivo, è allerta

limitando al massimo le pesanti conseguenze da Covid-19, conseguenze che hanno così duramente colpito molte regioni a noi vicine». «Inoltre, aggiungono i sindacati, "il concorso fatto in questi ...

E' veramente dura", il suo appello. In un lungo post su Facebook, la De Girolamo ha poi raccontato: "Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo ...limitando al massimo le pesanti conseguenze da Covid-19, conseguenze che hanno così duramente colpito molte regioni a noi vicine». «Inoltre, aggiungono i sindacati, "il concorso fatto in questi ...