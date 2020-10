Grande Fratello Vip 5 Matilde Brandi eliminata lunedì 19 ottobre (video) (Di martedì 20 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 eliminato lunedì 19 ottobre: Matilde Brandi (video) Grande Fratello Vip 5 puntata di lunedì 19 ottobre e come sempre capita il lunedì c’è una concorrente eliminata, una al femminile, perchè ultimamente da quella casa escono solo donne con le nomination, mentre gli uomini…per altre ragion. L’eliminata di lunedì 19 ottobre dalla Casa del Grande Fratello Vip è Matilde Brandi. Matilde era in nomination con Maria Teresa, le due nella casa vengono considerate su due fronti opposti, come due gruppi che si ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 20 ottobre 2020)Vip 5 eliminato lunedì 19Vip 5 puntata di lunedì 19e come sempre capita il lunedì c’è una concorrente, una al femminile, perchè ultimamente da quella casa escono solo donne con le nomination, mentre gli uomini…per altre ragion. L’di lunedì 19dalla Casa delVip èera in nomination con Maria Teresa, le due nella casa vengono considerate su due fronti opposti, come due gruppi che si ...

