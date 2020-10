Champions League, Lazio-Borussia Dortmund 3-1 LIVE. Juventus corsara a Kiev: decide una doppietta di Morata (Di martedì 20 ottobre 2020) Champions League, il programma e i risultati del 20 ottobre 2020. In campo Lazio e Juventus. ROMA – Champions League, il programma e i risultati del 20 ottobre 2020. Parte la massima competizione internazionale. Inizia con una vittoria la Juventus che supera 2-0 la Dinamo Kiev. decide una doppietta di Morata. Champions League, il programma e i risultati di martedì 20 ottobre Di seguito il programma e i risultati di Champions League di martedì 20 ottobre 2020, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Dinamo Kiev-Juventus 0-2Zenit San ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020), il programma e i risultati del 20 ottobre 2020. In campo. ROMA –, il programma e i risultati del 20 ottobre 2020. Parte la massima competizione internazionale. Inizia con una vittoria lache supera 2-0 la Dinamounadi, il programma e i risultati di martedì 20 ottobre Di seguito il programma e i risultati didi martedì 20 ottobre 2020, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Dinamo0-2Zenit San ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - sghi29 : RT @aaronramsey: Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - iconanews : Lazio, che ritorno in Champions League! 3-1 al Borussia Dortmund -