Sicilia, la colonna delle ambulanze che ricorda Bergamo. Anche Randazzo zona rossa (Di lunedì 19 ottobre 2020) I mezzi di soccorso chiamati la notte scorsa a sgomberare gli anziani ospiti della Rsa di Sambuca, tutti positivi. Salgono a 4 le aree off limits sull'isola

Sicilia, la colonna delle ambulanze che ricorda Bergamo. Anche Randazzo zona rossa

Riproduzione riservata L'intesa prevede anche lo sviluppo di soluzioni di efficienza energetica da applicare presso le sedi dei depositi del trasporto pubblico. Il protocollo, annuncia una nota congiu ...

È un proliferare di «zone rosse» in Sicilia. Chiusa anche la cittadina di Randazzo, nel Catanese, che si avvicina ad un centinaio di contagi di Covid-19. Il contagio cresce in maniera rapida, il caso ...

È un proliferare di «zone rosse» in Sicilia. Chiusa anche la cittadina di Randazzo, nel Catanese, che si avvicina ad un centinaio di contagi di Covid-19. Il contagio cresce in maniera rapida, il caso ...