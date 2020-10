PSV | il ritorno di Gotze | gol all’esordio per il tedesco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Marioha segnato nel suo esordio con la maglia del PSV Eindhoven Marioè tornato e ci ha messo solamente 9 minuti per segnare il suo primo gol con la magia del PSV Eindhoven. Il talento, che ha deciso di ripartire dall'Eredivise, ha fatto il suo esordio in Olanda contro il Pec Zwolle.ha sfruttato un pasticcio della difesa avversaria per involarsi verso la porta e segnare il gol dell'1-0. Rete che ha dato il via al 3-0 finale dei biancorossi. Ilè tornato e adesso vuole dimenticare i problemi fisici degli ultimi anni.