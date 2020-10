Olimpia Milano-Virtus Roma oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Eurolega contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano si rituffa nel campionato dove affronterà al Forum la Virtus Roma, in un match valevole per la quarta giornata della Serie A 2020-2021. Milano è ancora imbattuta in campionato e comanda la classifica a punteggio pieno; mentre la Virtus Roma ha battuto all’esordio la Fortitudo Bologna e poi ha perso malamente contro Brindisi e Sassari. Olimpia Milano-Virtus Roma, match valevole per la quarta giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà oggi 18 ottobre alle ore 17.30. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Eurolega contro il Real Madrid, l’si rituffa nel campionato dove affronterà al Forum la, in un match valevole per la quarta giornata dellaA 2020-2021.è ancora imbattuta in campionato e comanda la classifica a punteggio pieno; mentre laha battuto all’esordio la Fortitudo Bologna e poi ha perso malamente contro Brindisi e Sassari., match valevole per la quarta giornata dellaA 2020-2021, si giocherà18 ottobre alle ore 17.30. L’incontro sarà visibile insu Eurosport ...

olympiacosbc : FINAL: Olympiacos BC - Olimpia Milano 86-75 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #OLYAXM - Deepnightpress : Basket Italy A1 Olimpia Milano-Virtus Roma 18-10-20: il nostro pronostico - fabiocavagnera : L'Olimpia tornerà in campo domani pomeriggio al Mediolanum Forum, nel derby metropolitano con Roma #LBASerieA… - OlimpiaMiNews : L'Olimpia tornerà in campo domani pomeriggio al Mediolanum Forum, nel derby metropolitano con Roma #LBASerieA… - AlessandroMagg4 : L'Olimpia tornerà in campo domani pomeriggio al Mediolanum Forum, nel derby metropolitano con Roma #LBASerieA… -